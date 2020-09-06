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Son dakika: İdam geri mi geliyor? A Haber muhabiri son gelişmeleri canlı yayında anlattı

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Giriş: 06.09.2020 15:43
Güncelleme:06.09.2020 15:43
Son dakika haberleri... İdam geri mi gelecek? MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kadın ve çocuklara yönelik şiddet tecavüz olaylarına yönelik olarak idamın getirilmesi çağrısı üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop da açıklamalarda bulunmuştu. Şentop, darbe,cinayet ve tecavüz suçlarında idam uygulanabileceğini söyledi. 1984 yılında bu yana Türkiye'de idam cezası uygulanmadı ve 7 Mayıs 2004 yılında Anayasa'dan çıkarılmıştı. Peki idam cezasıyla ilgili düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? A Haber muhabiri Levent Eke son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
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