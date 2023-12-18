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SON DAKİKA I İstanbul'da deprem mi oldu? | 17 Aralık SON DEPREMLER LİSTESİ 📌 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler canlı takip ekranı!

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Giriş: 18.12.2023 00:51
SON DAKİKA HABERLERİ | Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınark olarak kaydedilen deprem saat 23.53'de kaydedildi. Öte yandan korkutan deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

17 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD 17 Aralık Pazar akşamı saat 23:53'te merkez üssü Yalova olan ve İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldiğini bildir

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