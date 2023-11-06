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Son dakika Hakan Fidan-Antony Blinken görüşmesi sona erdi!

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 13:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ağırladı. 2 isim arasındaki görüşme 2,5 saat sürdü ve Gazze’de yaşanan durum ele alındı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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