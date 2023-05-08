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SON DAKİKA | Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti | Kemal Derviş kimdir?

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Giriş: 08.05.2023 13:11
Son dakika haberine göre eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Kemal Derviş, 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olarak görev almıştı.
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