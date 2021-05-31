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Son dakika: Devlet ve millete operasyonda 2.perde! FETÖ - mafya - operasyon medyası bir arada | Türkiye’ye kumpasa suçüstü

A Haber
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Giriş: 31.05.2021 12:46
Güncelleme:31.05.2021 13:12
Son dakika haberi... Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün suç örgütü lideri Sedat Peker ile devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla deşifre oldu. Peki Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı kimlerin hedefinde? Türkiye'ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Neyin hazırlığını yapıyorlar? İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
FETÖ - mafya - operasyon medyası bir arada FETÖ - MAFYA - OPERASYON MEDYASI BİR ARADA
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