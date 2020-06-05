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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 16:25
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İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi GALERİ DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor.

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İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapıldı.

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İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

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İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

İSTANBUL'DAKİ MİLLET BAHÇESİ SAYISI 9'A ÇIKACAK

İstanbul'da açılacak 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.

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İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

İŞTE 10 YENİ MİLLET BAHÇESİNDEN MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER