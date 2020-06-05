İşte Türkiye'nin 10 yeni millet bahçesi

İSTANBUL'DAKİ MİLLET BAHÇESİ SAYISI 9'A ÇIKACAK

İstanbul'da açılacak 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.