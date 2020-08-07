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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı: Tüm halkıma sesleniyorum

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Giriş: 07.08.2020 16:13
Güncelleme:07.08.2020 16:14
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde cuma namazı sonrası canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgınıyla ilgili 'Tüm halkıma sesleniyorum' diyen Başkan Erdoğan "Maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Bunlara kendimiz için dikkat edeceğiz, dikkat edelim ki Allah göstermesin bi sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14 oldu. Mesele yeni vaka sayısının düşmesi lazım, bunu başarmamaız lazım. Çalışıyoruz daha çok çalışacağız sizlerin de yardımcı olması lazım ki bir an önce bu yeni vaka ve vefat sayısının düşmesini başarılım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde cuma namazı sonrası canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TÜM HALKIMA SESLENİYORUM'

Koronavirüs salgınıyla ilgili 'Tüm halkıma sesleniyorum' diyen Başkan Erdoğan "Maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Bunlara kendimiz için dikkat edeceğiz, dikkat edelim ki Allah göstermesin bi sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14 oldu. Mesele yeni vaka sayısının düşmesi lazım, bunu başarmamaız lazım. Çalışıyoruz daha çok çalışacağız sizlerin de yardımcı olması lazım ki bir an önce bu yeni vaka ve vefat sayısının düşmesini başarılım." ifadelerini kullandı.

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