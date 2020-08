Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tokat gibi IMF yanıtı

Son dakika haberleri... Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin "IMF ile görüşün" iddialarına "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık." diyerek sert çıktı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." diyerek isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert ifadelerle eleştirdi.

Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "IMF ile görüşün" çağrısı yapanalara sert çıktı. İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri;

IMF'DEN BORÇ ALINACAK İDDİASI



Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Engelli aylığını 25 liradan 851 liraya yükselttik. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredileri 45 liradan 550 liraya çıkarttık. Şimdi harç felan böyle bir şey yok. Şimdi biz öğrencilerimize burslarıyla kredileriyle destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Her alanda bu rakamları çeşitlendirmek mümkün.



"HER MÜCADELEDEN BAŞARILI ÇIKTIK"

Ülkemizin 2013 yılından beri ardı ardına yaşadığı her saldırı ile birlikte korunma yöntemlerimizi geliştirdik. Girdiğimiz her mücadeleden başarılı çıktık. Türkiye'nin yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Başka ülkelerden talep edilmeyen şartlar bizden istendi. Ülkemiz son yıllarda uyguladığı politikalarla pazar ve ürün çeşitliliğini arttırdı. Küresel belirsizliklere rağmen ihracatta 80 milyar doların üzerine çıkarak bir rekora imza attık. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndü. Bu bizim için güçlü bir patikaydı ama İnşallah bunu caddeye dönüştüreceğiz.