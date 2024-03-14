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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan "Akbelen" kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 00:25
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Başkan Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi..
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