SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"İKİ AYRI TEZKERE BÜYÜK BİR KATILIMLA KABUL EDİLDİ"

Milletimizin beklentilerine cevap verecek yasama faaliyetlerini yürütüyoruz. Diğer partilerden gelen her türlü müspet katkıyı da önemsiyoruz. İlk iş olarak kahraman Mehmetçiklerimizin yurt dışında bulunmalarını bir daha uzatan iki ayrı tezkere büyük bir katılımla kabul edildi.

"BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Gece geç saatlere kadar yoğun mesai harcayan yasama faaliyetlerinde bulunan milletvekili arkadaşlarıma şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bütçenin genel kurul görüşmeleri 9 Aralık'ta başlayacak 20 Aralık'a kadar sürecek. Her bakanımız kendi bütçesinin görüşüldüğü günlerde ekibiyle birlikte Meclis'te bulunacak. Bizim için hayati öneme sahip..

"MİLLETVEKİLLERİMİZ ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ARTTI"

Yeni yönetim sisteminde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması bakımında milletvekillerimizde çok daha fazla verim bekliyorum.

"HER MİLLETVEKİLİMİZ KENDİ SEÇİM BÖLGESİNİ İHMAL ETMEYECEK"

Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta salı, çarşamba, perşembe... Bölgesine gidecek. Vatandaşımızın hal ve hatrını soracak muhtarlarla görüşme yapacak. Bize ulaştırmasını bize ulaştıracak. AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil. Vekillerimizin Ankara'daki çalışmaları kendi illerine de aktarmaları gerekir.

ERDOĞAN'DAN TRUMP GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Aziz kardeşlerim bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sayın Trump'ın davetine icabetle ABD'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştik. Başkan Trump'la oldukça verimli toplantı yaptık. ABD ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçildiği sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde geride bırakmaktır. Türkiye ve ABD'nin çok daha yakın ve birbirini destekleyeceği şekilde olması gerekiyor.

"TRUMP İNSİYATİF KULLANMAKTADIR"

İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören sayın Trump'tır. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda Trump insiyatif kullanmaktadır.

ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ... "UZLAŞMAZ TAVIR SÜRERSE, BAŞKA ARAYIŞA GİRECEĞİZ DEDİK"

(ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeleri) Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.

100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşma konusundaki kararlılığımız karşılıklı olarak gösterdik.

S -400 konusunda çözüm yolları aranması konusunda Trump ile mutabık kaldık. Trump'a ülkemizin s-400 sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını aşırı ısrarın Türkiye'nin egemenlik haklarına tecavüz anlamına geleceğini söyledim. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik.

Azil sürecinin Başkan Trump'ı temkinli davranmaya yönelttiği açıktır. Suriye meselesi ABD ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi.

ERDOĞAN'DAN BATI'YA DEAŞ ELEŞTİRİSİ

Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor.

ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen Bağdadi'nin eşi kardeşi ülkemiz tarafından yakalandı. Fırat Kalkanı harekatında 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Halen elimizde bine yakın DEAŞ'lı bulunuyor. Bunlardan çok ciddi istihbarat elde ettik. Hem ABD'nin hem Rusya'nın vardığımız mutabakatlar çerçevesinde bölgeyi teröristlerden tamamen arındırmadığı açıktır.

"TERÖR ELEBAŞI FERHAT ABDİ'Yİ TRUMP VE SENATÖRLERE GÖRÜNTÜLÜ OLARAK ANLATTIK"

Ne Mazlum Kobani'si ya böyle biri yok. Bu biliyorsunuz Ferhat Abdi… Bu adam ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir ve bir teröristtir. Harekat bölgesindeki saldırının müsebbibi PKK terör örgütüdür. Terör elebaşı Ferhat Abdi'yi Trump ve senatörlere görüntülü olarak anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi. Biz Kürt kardeşlerimiz değil, terör örgütü olan PKK/YPG'ye karşıyız dedik. Sizin ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır dedik.

"MİLLETİM BUNLARA GEREKEN CEVABI 2023'TE DE 2024'TE DE VERECEK"

Mesele sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizi güneyden kuşatma gayretidir. Biz bu kuşatmayı bozduk. 150 civarında Suriye Milli Ordusu'ndan şehitlerimiz oldu.

Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir. Ama bu CHP terör örgütlerine terör örgütü diyemiyor, niye ortaklar ya beraber yürüyorlar ya demez. Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim bunlara gereken cevabı 2023'te de 2024'te de verecek.

"SON NEFESLERİNE KADAR HAİNLERİN PEŞİNDE OLACAĞIZ"

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar hainlerin peşinde olacağız.

"FETÖ ELEBAŞI VE MENSUPLARIYLA İLGİLİ TALEPLERİMİZİ TEKRARLADIK"

ABD'nin terör örgütü ile Suriye'de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin ne yazık ki farkındayız. Amerika'da faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık.Türkiye haklı davasından tehditle, yalan yanlış argümanlarla döndüremeyeceklerini anlamaya başladılar.

Dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı biz ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini sonuna kadar savunuruz. Ülkemiz hedef alanların her türlü iftirasına karşı ülkemizin ve milletimizin her türlü hakkını savunuruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "TANK PALET FABRİKASI" İDDİALARINA SERT YANIT

Tekrar açıklıyorum: Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildi. Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti devlette. Sadece işletme hakkı devredildi.

KILIÇDAROĞLU'NA "EMEKLİ MAAŞI" ELEŞTİRİSİ

Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Elbette ülkemizdeki her bir işsiz kardeşimiz bizim de üzüntü kaynağımız. Ama 'bal bal' denilerek ağız tatlanmıyor. AK Parti döneminde istihdam 9 milyon artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 seviyesindedir. İstihdam artıyor diyoruz, bu kişi rahatsız oluyor.

Yüksek işsizlik oranının ekonomik saldırıların ötesinde sebepleri vardır. İşsizlik rakamlarının yüksek nedeni iş gücüne katılım oranındaki artıştır. 2002'ye göre 2018'de iş gücüne katılım oranı 3.6 puan artmıştır.