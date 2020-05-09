Son dakika: Başkan Erdoğan Yassıada'yı havadan inceledi |Video

Son dakika haberi; İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye kurulması planlanan iki pandemi hastanesinin inşaasında son durumu yerinde inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Yassıada'yı helikopterde havandan inceledi. İşte ilk görüntüler...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nden öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da yapılacağı duyurulan Sancaktepe'deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ne geldi.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

YASSIADA'YI HAVADAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da temeli atılan hastane inşaatındaki çalışmaları da denetleyen Erdoğan, Hadımköy'deki hastane alanında da inceleme yapacak.

YASSIADA'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, yeni adıyla 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olan Yassıada'yı ziyaret etti. 5 yıldır süren inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla adanın demokrasi tarihine ışık tutması amaçlanıyor. Yeni adıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası, kongre turizmine açılacak. Adada, 600 kişilik konferans salonu, 125 yataklı otel de yer alıyor. Toplantıda, adanın yeni tasarlanan logosu da tanıtıldı. Logoda, idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes'in silueti de yer alıyor. Adadaki inşa çalışmalarının bu yıl sonu tamamlanması planlanıyor.