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Son dakika: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

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Giriş: 28.06.2023 15:07
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade edildi.
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