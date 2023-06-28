Son dakika: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade edildi.

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