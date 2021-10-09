Son dakika: Başkan Erdoğan Adana'da | Türkiye'ye yatırım çağrısı! Dev projeler açıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Adana'ya geldi. Başkan Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açılışta "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

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