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Son dakika: Bakan Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı |Video

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Giriş: 29.06.2020 20:20
Güncelleme:29.06.2020 20:21
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. 51.014 kişiye test yapıldığını duyuran Bakan Koca, 1.374 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bugün 18 kişinin daha vefat etmesiyle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 5.115'e yükseldi. İşte 29 Haziran koronavirüs tablosunun detayları...

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. 51.014 kişiye test yapıldığını duyuran Bakan Koca, 1.374 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bugün 18 kişinin daha vefat etmesiyle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 5.115'e yükseldi.

İşte 29 Haziran koronavirüs tablosunun detayları...

Sağlık Bakanlığı dünkü verileri açıkladı. Bin 374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, toplam can kaybı 5 bin 115 oldu. Bin 214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu. Yoğun bakım hasta sayısı bin 18, entübe hasta sayısı 375 olarak duyuruldu. 51 bin 14 test ile birlikte toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarını sürdürerek, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" paylaşımını yaptı.

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