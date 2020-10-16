Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber’de: Ermenistan ordumuz karşısında aciz

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bu Ermeni faşizminin nöbeti tezahürüdür. Onlar dövüş meydanında mağlubiyete uğrayınca sivillere ateş açıyorlar. Bunu biz 1. Karabağ Savaşı’nda da gördük. Bize mukavemet göstermeyen Ermenistan sivilleri vuruyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bu Ermeni faşizminin nöbeti tezahürüdür. Onlar dövüş meydanında mağlubiyete uğrayınca sivillere ateş açıyorlar. Bunu biz 1. Karabağ Savaşı'nda da gördük. Bize mukavemet göstermeyen Ermenistan sivilleri vuruyor." ifadelerini kullandı.