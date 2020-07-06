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Atak helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri

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Giriş: 06.07.2020 14:22
Güncelleme:06.07.2020 14:27
Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini paylaştı. Görüntüleri izleyenler, helikopterin uçuşunu kokpit içindeki her açıdan görme imkanı da buldu.

HELİKOPTERİN UÇUŞU VE TELSİZ KONUŞMALARI

Bitlis'in Çeltikli bölgesinde Haziran ayında yapılan bir operasyona ilişkin çekilen görüntülerde, helikopterin uçuşu ve telsiz konuşmaları yer aldı.

HER AÇIDAN GÖRME İMKANI

Görüntülerin 360 derecelik kamera ile çekilmesi nedeniyle görüntüleri izleyenler, helikopterin uçuşunu kokpit içindeki her açıdan görme imkanı da buldu.

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