15 Kasım 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti MKYK toplanıyor! Gündem asgari ücret
Son dakika asgari ücret gelişmeleri... AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. İşçi, işveren ve özel sektörün talepleri Başkan Erdoğan'a iletilecek. Toplantının gündeminde neler var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.