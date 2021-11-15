15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti MKYK toplanıyor! Gündem asgari ücret

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti MKYK toplanıyor! Gündem asgari ücret

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2021 09:18
Son dakika asgari ücret gelişmeleri... AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. İşçi, işveren ve özel sektörün talepleri Başkan Erdoğan'a iletilecek. Toplantının gündeminde neler var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

CHP’li başkandan ahlaksız teklif
CHP'li başkandan ahlaksız teklif
Gündem asgari ücret
Gündem asgari ücret
O fotoğrafları anlık paylaşmışlar!
O fotoğrafları anlık paylaşmışlar!
Erdoğan, Çanakkale türküsüne eşlik etti
Erdoğan, Çanakkale türküsüne eşlik etti
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Türkiye bölgede hangi planları bozdu
Türkiye bölgede hangi planları bozdu
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı
THY 4 ülkeden uçuşları durdurdu
THY 4 ülkeden uçuşları durdurdu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Lütfü Türkkan tepkisi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi
Erdoğan: 3600 ek göstergeyi çözüme kavuşturacağız
Erdoğan: 3600 ek göstergeyi çözüme kavuşturacağız
3 FETÖ’cü ve 2 PKK’lı sınırda yakalandı
3 FETÖ'cü ve 2 PKK'lı sınırda yakalandı
Başkan Erdoğan’dan memurlara dikkat çeken mesaj
Başkan Erdoğan'dan memurlara dikkat çeken mesaj
Daha Fazla Video Göster