06 Aralık 2021, Pazartesi
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Son dakika: Amiraller bildirisi hakkında iddianame hazırlandı! 103 amiral için ceza istendi
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Amiraller hakkında “Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak” suçlamasıyla ceza istendi. Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiraller arasında CHP ve İYİ Parti'den isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı. İşte haklarında ceza istenen emekli amiraller.