AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve İlker Başbuğ'a sert tepki

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan sonra aşı olacaklardır." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sert tepki veren Çelik, " Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan'da hükümetimize verilmeye başlayan muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti. O zamanki askeri vesayet biz sözde değil özde Cumhurbaşkanı istiyoruz denmişti. Bu yetkiyi size kim verdi? Millete ait yetkiyi herhangi bir kurum, makam kendisine ait kılma şeklinde bir pozisyonu hukuk devletinde nasıl üretebilir? Dersiniz ki şu eylemlerini, şu siyasi yaklaşımlarını beğenmiyorum, bu bir siyasi değerlendirme, mücadele konusudur." açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır annelerine bazı siyasi partilerin hiç destek vermemesi, dillerine hiç almamaları ortadadır. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLACAK

Aşı konusunda toplumumuza önderlik etmek için toplantımızdan sonra sayın Cumhurbaşkanımız aşı olacaklardır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir. Kendileri aşı olarak toplumdaki tereddütleri ortadan kaldırmak, örnek teşkil etmek için toplantımızdan sonra aşı olmak üzere ilgili yere geçeceklerdir.

"CHP'Lİ BAKAN 28 ŞUBAT MANTIĞINI DİRİLTMEYE ÇALIŞAN AÇIKLAMALAR YAPTI"

Geçen hafta birden bire eski bir genelkurmay başkanı 60 ihtilalinin sebebinin erken seçime gidilmemesi açıklamalarını yaptı. Ardında ana muhalefet lideri erken seçim açıklamalarında bulundu. Bunları kasıtlı buluyoruz. Sinsi bir siyasi değerlendirmedir.

Türkiye'ye çok acı çektirmiş olan başörtüsü yasağı ilkellikler günün dünyasında savunulmaz dediğimiz bir günde maalesef bir eski CHP'li Bakan 28 Şubat mantığını diriltmeye çalışan açıklamalar yaptı. 60 ihtilaliyle ilgili analizlere baktığınızda birileri sürekli 'Demokrat parti şu kararları almasaydı, şu komisyonları kurmasaydı darbe olmazdı' diye.

Geçen hafta birden bire eski bir genelkurmay başkanı 60 ihtilalinin sebebinin erken seçime gidilmemesi açıklamalarını yaptı. Ardında ana muhalefet lideri erken seçim açıklamalarında bulundu. Bunları kasıtlı buluyoruz. Sinsi bir siyasi değerlendirmedir

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

Bir kere siyasi olarak Demokrat Parti'nin yanlış yaptığını düşünüyorsanız o zaman siyasi mücadeleyi öne çıkarmanız gerekir. Bir takım siyasi kararların neticesinde darbe olmuştur, sanki darbe objektif, yapısal sonuçmuş gibi sunmaya çalışmak aslında en sinsi darbeci mantığıdır. Siyaseti subjektif kararlarla yargılamaya çalışan ama darbe mekaniğine objektif gerçeklik duygusu vermeye çalışan maalesef sinsi bir siyasi değerlendirme. Bu çok uzun yıllar boyunca yapıldı 'Ben darbeye karşıyım ama DP şunları yapmasaydı olmazdı' demek darbeciliktir. Bir Başbakan ve Bakanların asılarak şehit edilmesini savunamayacakları için siyasi hususları dile getirip bunun doğal mantıki sonucu olmaya söylemeye çalışıyorlar. Bu gayri ahlaki bir durumdur.

CAN ATAKLI'NIN SKANDAL SÖZLERİNE YANIT

Eğer karşınızdakilerin yapmış olduğunu siyaseten yanlış olduğunu düşünüyorsanız bunun yolu siyasi mücadeledir. Türkiye'de çok acı işler bu mantığın arkasına saklanarak yapılmıştır. Arkasından bu hastalıklı mantık bir başkasının Erdoğan ancak felaketle işbaşından gider, seçimle gitmez gibisinden acınacak haldeki değerlendirmelere devam etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Burada esas üzücü olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, sayın Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı demesidir. Bir şeye gayrimeşru olduğu zaman varlığının temelinde meşruiyet olduğu zaman sözde dersiniz. Gayrimeşru yapılar için kullanırsınız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan'da hükümetimize verilmeye başlayan muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti. O zamanki askeri vesayet biz sözde değil özde Cumhurbaşkanı istiyoruz denmişti. Bu yetkiyi size kim verdi? Millete ait yetkiyi herhangi bir kurum, makam kendisine ait kılma şeklinde bir pozisyonu hukuk devletinde nasıl üretebilir? Dersiniz ki şu eylemlerini, şu siyasi yaklaşımlarını beğenmiyorum, bu bir siyasi değerlendirme, mücadele konusudur.



"SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANINI GAYRİMEŞRU DURUMA GETİRMEYE ÇALIŞAN BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPIYOR"

Bu kadar zaman geçtikten sonra bu post modern darbe, ya da muhtıra şeklindeki yaklaşımlar ortadan kalkmıştır diye düşünüyorsunuz, ama sivil siyaseti güçlendirmesi gereken sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanını gayrimeşru duruma getirmeye çalışan büyük bir yanlış yapıyor. Benim mensup olduğum siyasi parti, o partiye mensup olanların, oy verenlerin evidir. Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk milletinin ortak evi, çatısıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları da böyledir.

"BÖYLE BİR TARTIŞMA AÇMAK TAMAMEN YANLIŞ İŞ YAPMAKTIR"

Orduların başkomutanı olan Cumhurbaşkanı makamına karşı böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş bir şey olur. Yine ABD'deki yemin tartışmaların benzeri olacak şekilde tutup yemin tartışması açıyorlar. Diyor ki, 'burada tarafsızlığa karşı bir durum var' diye argüman söylüyorlar. Burada sistem değişti. Tarafsızlığın da eski tanımından yeni tanıma geçilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin hiçbir yerini bir başkasından üstün görmemektedir. Böyle bir tartışma açmak tamamen yanlış iş yapmaktır.

"BİZ DİYORUZ Kİ, MEŞRUİYET SEÇİMLERDEDİR"

Siyasi eleştiri yapacaksanız tabii ki yapacaksınız, ama siyasi eleştiri yapmıyorsunuz, alışkanlığınız olan rejim krizi çıkarma, kendinizi millet iradesinin eleği ya da filtresi görme gibisinden bir pozisyona yerleştiriyorsunuz. Bunların sureti haktan gözüküp parlamenter sistemi savunması da göz boyamadır. Daha önce vesayet peşinde koşuyorlardı. Bu herhangi bir tartışma değildir. Biz diyoruz ki, 'meşruiyet seçimlerdedir, hukuk devletinde, milli iradededir' . Siz 'ben hukuk devletinin gereklerini özde ve sözde tartışması açarak tanımam' derseniz. Türkiye'de laikliği de istismar edecek şekilde çok kriz çıkardınız. Şimdi tutuyorsunuz demokrasi prensibini istismar edecek şekilde birtakım tartışmalar açıyorsunuz. Bu milletin kendi Cumhurbaşkanını seçecek yeteneğe ve kabiliyete sahip olmadığını düşünür bunlar. Bunlar ancak kendilerinden not almış kişilerin o makama oturabileceğini düşünür. Bu tamamen ideolojik bir değerlendirmedir. Herkesin sağduyulu olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları hepimizin ortak çatısı, ortak evi olan Cumhuriyetimizin makamlarıdır.

"FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI EN BÜYÜK KAZANIMIMIZ DEMOKRASİMİZİN KORUNMASIDIR"

Sağduyu, izan ve makul bir dille siyasi eleştiri yapabilmek en çok buralarda lazımdır. Kullanılacak dil içinde bir sürü imkanlar var. Bir sürü siyasi eleştiri için konu seçebilirsiniz. Burada bir bilek güreşi olmaması gerekir. Ama ısrar ettikleri için, her kesimden gelen sağduyulu uyarılara rağmen, hatta CHP'ye yakın gerçekten demokrat kişiler 'bunun böyle söylenmemesi gerekirdi' dediği halde maalesef devam edildi. Diyorsunuz ki 'AK Parti'ye oy veren öğretmen değildir, memur değildir, çiftçi' değildir'. Hakaret ya da meşruiyet tartışması ya da rejim krizi çıkarmak konusunda herhangi bir değerlendirmede bulunamıyor musunuz? FETÖ'nün darbe girişimine karşı en büyük kazanımımız demokrasimizin korunmasıdır. Milli iradeye böyle bir saldırı gelmesi asla kabul edilemez. Demokrasi milletin ortak değeridir.

Siyasi mücadeleyi bir siyasi rekabet alanı içinde tutmak lazım. Cumhuriyetin değerlerine zarar verecek siyasi husumete dönüştürmemek lazım. Siyaset karşıt fikirlerin birbiriyle çatışmasıdır. Ama bunu hangi alanda yaptığınız önemlidir. Bu namus meselesini çok alelade kullanıyorlar. Bunun çok titizlikle, dikkat ederek kullanılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bu kelimelerle ifade etmek düşmanların yaptığı şeydir. Dediler ki, belediyelerden hiçbir işçi atılmayacak. Bak o işçiler atılıyorlar işte. Size de bu sözünüzü hatırlatıyorlar. Namus kelimesinin alelade kullanılmaması lazım.

"PARLAMENTER SİSTEM VARKEN NE YAPIYORDUNUZ?"

Bu kadar yanlıştan sonra diyorlar ki sen yeminine sadık olsaydın biz bunları söylemezdik. Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır. Milletin birlik ve beraberliğini korumaktadır. Sizin tarafsızlığı kafalarınızdaki vesayetçi sistemle yargılamanızdır. Başkanlık sistemi meşrudur. Birini meşru diğerini gayrimeşru sayamazsınız. Parlamenter sistem varken ne yapıyordunuz? Bunu sormak gerekir. O zaman Türkiye'yi askeri ve yargı vesayetiyle yönetmeye çalışıyordunuz.

Her siyasi partinin yapacağı katkı sivil siyaseti ve demokrasiyi güçlendirmektir. Gelecek nesillere doğru miras bırakmak gerekir. Hepimiz öleceğiz. Bir gün emri hak vaki olacak, geriye yaptığımız işler ve hizmetler kalacak. Ama tutup da hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti makamlarına karşı tarihe geçmemesi lazımdır. Bu konularda herkesin sağduyulu olarak davranmasında cumhuriyet, demokrasi, gelecek nesiller için fayda olduğunu, hassasiyet gösterilmesinin altını çizmek isterim.



ABD'DEKİ KONGRE BASKINI VE ORTAYA ÇIKAN SKANDAL MANZARA

ABD'deki seçimleri, sonrasındaki süreci çok büyük hassasiyetle takip ediyoruz. Senato baskını tüm dünyayı şok etti. ABD demokrasisi gelenek ve kurumlarıyla övünen bir demokrasidir. Senatonun içinde ulusal muhafızların, askerlerin yerlerde yattığı görüntü, Amerikan demokrasisinin içine girdiği değer krizinin senatoya yansımasıdır. İlk defa Amerika'da bir başkanın bu şekilde görevden alınması, Temsilciler Meclisi'nde oylanıp kabul edilmesine varan şok edici gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin nereye yöneleceği bütün dünyayı ilgilendiriyor. Batıda İslam, göçmen düşmanlığından kaygı duyarken tam da bu kişilerin pankartlarla Amerikan Senatosu'nu bastığını gördük. Bunun sosyolojik bir yarılma ortaya çıkardığını gördük. Netice'de 6 Ocak'ta Amerikan seçim sonuçlarını tescil etme oturumunu ertelemek zorunda kaldı Amerikan demokrasisi. Şiddet kullanılması gayrimeşrudur, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur. Biz bunları söylediğimiz zaman siyasi oryantalizmin etkisinden eğilmiş, bükülmüş olan 'siz de seçim sonuçlarına itiraz ettiniz' diyor. Meşru olarak herkes seçime itiraz edebilir. Umarız 20 Ocak'ta yeni başkanın görevine başlaması, tartışmasız bir şekilde sükunetle gerçekleşir.



BÖLGEDE YAŞANANLAR

Türkiye olarak yeni yönetimle konuşacağımız Libya, Doğu Akdeniz gibi çok önemli konularımız var. Suriye'deki kriz devam ediyor. Bu süre içerisinde Yunanistan'ın mültecilere dönük Ege'deki ihlalleri en çok canımızı acıtan konulardır.



DENİZLERDE YUNAN ZULMÜ

78 binden fazla sığınmacı zorla Türk karasularına itilmiştir. O botları batırmaya çalışan unsurlar görürsünüz. Yunanistan'a bu konuda mali yardımda bulunan AB'nin bu vahşi ihlallere karşı tavır sergilemesi gerekir. Frontex'in de Yunan güçleriyle hareket etmesi, hatta bazı Yunan güçlerinin kendilerini maske ve üniformalarla bu eylemi yapması utanç vericidir. Buna karşı herkesin sesini yükseltmesi gerekir.

KÖRFEZ'DE YAŞANALAR

Körfez barışı denilen mutabakattan memnuniyet duyuyoruz. Katar'la başlanan normalleşme bölge için çok önemli sonuçlar doğuracaktır. İtilafların müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasının kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Destek veren herkesi tebrik ediyoruz.