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Son dakika: 25 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı ! Günlük test sayısı 100 bin sınırında...

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Giriş: 25.08.2020 19:50
Güncelleme:25.08.2020 19:50
Son dakika açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 25 Ağustos günlük koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Bugün 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tanısı konuldu, 887 kişi ise iyileşti.

Son dakika açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 25 Ağustos günlük koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Bugün 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tanısı konuldu, 887 kişi ise iyileşti.

"YENİ HASTA SAYISININ DÜŞMESİ İÇİN..."

Bakan Koca: "Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
25 Ağustos verileri açıklandı! Test sayısı 100 bin sınırında...
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