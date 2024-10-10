10 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Son bir haftada aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

Son bir haftada aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 08:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen “Çember-23” operasyonları ile hapis cezasına yönelik yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahsın yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aranan 4 bin 139 kişi yakalandı
Aranan 4 bin 139 kişi yakalandı
Semih Çelik’in iş arkadaşı: Şoktayım bizi de öldürebilirdi
Semih Çelik'in iş arkadaşı: Şoktayım bizi de öldürebilirdi
Hadım yasası mı geliyor? Meclis’te ilk adım atıldı
Hadım yasası mı geliyor? Meclis'te ilk adım atıldı
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı!
Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Meclis’te Narin Güran komisyonu kuruluyor!
Meclis’te Narin Güran komisyonu kuruluyor!
Kayıp Rojin’in yurttan çıkış anı A Haber’de
Kayıp Rojin'in yurttan çıkış anı A Haber'de
Irak’ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?
Irak'ın kuzeyinde kilit ne zaman kapanacak?
Katil istemsiz bekarlar’’ grubu üyesi çıktı!
Katil "istemsiz bekarlar'' grubu üyesi çıktı!
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah’tan İsrail’e roketli misilleme
Hizbullah'tan İsrail'e roketli misilleme
A Haber tahliye gemisinde!
A Haber tahliye gemisinde!
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Daha Fazla Video Göster