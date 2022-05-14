14 Mayıs 2022, Cumartesi
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SOLOTÜRK’ün Şehitler Abidesi’ndeki gösterisi nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümü anma etkinliklerinde Şehitler Abidesi’nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.