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SOLOTÜRK’ün Şehitler Abidesi’ndeki gösterisi nefes kesti

İHA
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Giriş: 14.05.2022 15:00
Güncelleme:14.05.2022 15:00
Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümü anma etkinliklerinde Şehitler Abidesi’nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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