30 Ekim 2024, Çarşamba
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SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri!
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Saat 16.00’da başlayan gösteri Maltepe Sahil Parkı üzerinde gerçekleşti. SOLOTÜRK gökyüzünde muhteşem gösteriler sergiledi. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Gösteriyi izleyen bir vatandaş, "Bu gösteriyi İlk kez izledim, çok güzeldi. Daha önce defalarca televizyonda ve sosyal medyada görmüştük canlı izlemek daha güzel. Etkili buldum. Bu tarz gösterileri daha çok bekliyoruz" dedi.