SOLOTÜRK nefes kesti!

SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri için Uludağ Üniversitesi tören alanına gelen yüzlerce kişi, SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı uçuşu nefeslerini tutarak izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

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