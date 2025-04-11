11 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları SOLOTÜRK nefes kesti!
SOLOTÜRK nefes kesti!

SOLOTÜRK nefes kesti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2025 20:33
SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri için Uludağ Üniversitesi tören alanına gelen yüzlerce kişi, SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı uçuşu nefeslerini tutarak izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SOLOTÜRK nefes kesti!
SOLOTÜRK nefes kesti!
SOLOTÜRK nefes kesti!
Mesajlarının perde arkası A Haber’de
Mesajlarının perde arkası A Haber’de
Sabrımızı kimse yanlış anlamasın
"Sabrımızı kimse yanlış anlamasın"
Türkiye AB’ye tam üye olmalı
"Türkiye AB’ye tam üye olmalı"
Suriye’nin bütünlüğü için gerekli adımları atıyoruz
"Suriye'nin bütünlüğü için gerekli adımları atıyoruz"
İsrail savaş ve insanlık savaş suçu işliyor
"İsrail savaş ve insanlık savaş suçu işliyor"
Dünya 5’ten büyüktür!
"Dünya 5'ten büyüktür!"
BM Gazze’deki katliam karşısında sessiz kaldı
"BM Gazze'deki katliam karşısında sessiz kaldı"
Kongre hazırlığı! Rakip çıkacak mı?
Kongre hazırlığı! Rakip çıkacak mı?
2 Nisan’da alışveriş rekoru kırıldı
2 Nisan’da alışveriş rekoru kırıldı
İhaleye fesat karıştırma davası
İhaleye fesat karıştırma davası
Tutuklu 60 protestocu için tahliye kararı
Tutuklu 60 protestocu için tahliye kararı
Daha Fazla Video Göster