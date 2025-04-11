11 Nisan 2025, Cuma
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SOLOTÜRK nefes kesti!
SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri için Uludağ Üniversitesi tören alanına gelen yüzlerce kişi, SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı uçuşu nefeslerini tutarak izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.