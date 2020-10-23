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Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

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Giriş: 23.10.2020 21:30
Güncelleme:23.10.2020 21:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusunu yanıtladı. 83 milyonu tedbirlere uymaya davet eden Bakan Koca, "Sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katıldı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?" sorusu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını iyi biliyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini, özellikle ev içi bulaşın daha arttığını görüyoruz, bu dönemde evlere dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Ulaşımın önemli kaynak olduğunu esnek mesai, hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimini azaltmanın yolu esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı, tek başına olmaz. İl kurullarımız son derece yetkili, valilerimizin başkanlığında. Bu dönemde özellikle maskenin sadece koronaya karşı değil önümüzdeki dönemde viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonlarının yoğun olacağı döneme giriyoruz." şeklinde konuştu.

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