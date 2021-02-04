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Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 04.02.2021 10:30
Güncelleme:04.02.2021 10:37
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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