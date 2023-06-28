Siyasi partiler bayramlaşacak! AK Parti 8 parti ile bayramlaşacak

Siyasette bayram arası verilecek. Siyasi partilerdeki geleneksel bayramlaşma programları, bayramın ikinci günü gerçekleşecek. Peki, bayramlaşma programında hangi partiler var, hangileri yok? İşte tüm detaylar…

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