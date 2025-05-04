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Sırrı Süreyya Önder’e veda

Sırrı Süreyya Önder'e veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 17:57
Güncelleme:04.05.2025 17:58
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı diledi. Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, "Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Öte yandan Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken, kızı tabutun başında gözyaşlarını tutamadı. Önder kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Sırrı Süreyya Önder’e veda
Sırrı Süreyya Önder'e veda
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