10 Ağustos 2023, Perşembe
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"Siper" için kritik deneme! Siper 850 km'den mi vuracak? Özellikleri neler?
Türkiye'nin ihtiyacı olan uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda kritik bir deme yapılacak. Karadan havaya füze savunma sistemi Siper, 11-13 Ağustos'ta Karadeniz'de bir hava hedefi vuracak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Askeri Stratejist Ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.