catchup_mediahuman_ahaber_-Sınıfta Kalma Kaldırıldı Mı_ _ A Haber Sınıfta Kalma Kaldırıldı Mı? / A Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili olarak eğitimde alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Selçuk okullarda uygulanmakta olan uzaktan eğitimin Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, milyonlarca öğrencinin merak ettiği, "Sınıf geçme nasıl olacak?" ve "Sınıfta kalma var mı?" sorusunu yanıtını da çok net ifadelerle cevapladı: "Not ortalamaları kaç olursa olsun, sınıfta kalma olmayacak" dedi. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber