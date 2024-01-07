Şiddetli fırtına uyarısı! Çanakkale çevreleri ile edirne'de sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege için şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Araçlar 8 Ocak 09.00 saatine kadar trafiğe çıkamayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN