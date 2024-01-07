07 Ocak 2024, Pazar
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Şiddetli fırtına uyarısı! Çanakkale çevreleri ile edirne'de sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege için şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Araçlar 8 Ocak 09.00 saatine kadar trafiğe çıkamayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.