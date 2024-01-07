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Şiddetli fırtına uyarısı! Çanakkale çevreleri ile edirne'de sağanak yağış bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 08:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege için şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Araçlar 8 Ocak 09.00 saatine kadar trafiğe çıkamayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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