08 Eylül 2023, Cuma
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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı. ABD'nin Ukrayna'ya yardımında seyreltilmiş uranyumlu mermiler var. Peki bunların özelliği ne? Uranyum mermisi nerede kullanılacak? Radyoaktif mermiler ne sonuç doğurur? İnsan sağlığına etkisi var mı? Savaşın seyrini nasıl etkiler? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.