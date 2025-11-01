Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye yorumu: Değerli ve tarihi adımlar atıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda dikkat çeken mesajlar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekim 2024'teki çağrısı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci sahiplenmesini hatırlatan Demirtaş, “Bunlar değerli ve tarihi hamleler. Tamamı da Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini yakından ilgilendiren ciddi, olumlu gelişmeler.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN