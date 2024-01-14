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Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'da tören düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 12:50
Türkiye şehitlerini uğurluyor. Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu’da tören düzenlendi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
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