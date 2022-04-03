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Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2022 15:59
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, arama- tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşüp şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) cenazesi memleketi İzmir'de düzenlenen askeri törenle, gözyaşları içinde toprağa verildi.
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