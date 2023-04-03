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Seçmen listeleri askı süreci tamamlandı! Seçmen kaydında artık değişiklik yapılamayacak

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Giriş: 03.04.2023 12:52
Seçmen listeleri askı süreci tamamlandı. 20 Mart'ta seçmen listeleri askıya çıkmıştı. 2 Nisan Pazar saat 17'de listeler askıdan indi. Bu tarihten itibaren seçmen kaydında değişiklik yapılamayacak.
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