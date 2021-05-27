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Seçim barajı düşecek mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklama

A Haber
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Giriş: 27.05.2021 22:50
Güncelleme:27.05.2021 23:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Uçum, "Seçim barajı düşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA GÜNDEMİ
Yeni anayasa gündemi bizim olağan gündemimizdir. Anayasa şimdiye kadar 19 kez değişti ama sivil bir anayasa hiçbir zaman gündemden kalkmadı. Değişiklikler olmasına rağmen bizim anayasamız darbe anayasasıdır. Bu anayasada darbeci felsefesi vardır. Bir yana da 21. Yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasaya ihtiyaç herkes tarafından kabul ediliyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de olumlu karşıladı ve çalışmalarını tamamladı. Tek mecra ve 2 farklı çalışma. MHP ve AK Parti'nin ilk çalışmaları tamamlanmış durumda.

Diğer partilerle de paylaşıldıktan sonra samimi bir çağrı yapıldı. Bu meclis kendi anayasasını yapacak meclistir. Ortak bir irade sağlam bir anayasanın önünü açacaktır.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?
Seçim barajı konusu da çalışması içinde. Seçim barajının düşürülmesi konusunda bir mutabakat olduğu da söylenebilir. Önemli olan barajın hangi seviyede olacağı. Eğer barajı koymazsanız nitelikli çoğunluk gerektiren konularda tıkanıklılık getirir. Meclis açısından bir baraja ihtiyaç var. Seçim barajı yüzde 7'ye düşürülebilir. barajın düşürülmesi konusunda mutabakat var, karar siyasi iradededir.

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