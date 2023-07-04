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Savcı Sayan’ın yeğeni hayatını kaybetti! Havaya açılan ateş sonu ağır yaralanmıştı

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Giriş: 04.07.2023 12:04
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan katıldığı düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Ali Sayan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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