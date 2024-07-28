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Savaş Lübnan'a sıçrar mı?

Savaş Lübnan'a sıçrar mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 10:32
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne saldırı düzenlendi. Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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