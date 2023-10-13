13 Ekim 2023, Cuma
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Savaş Filistin’de yayılıyor! İsrail'den Batı Şeria'da müdahale
İsrail-Filistin savaşı 7. gününe girerken, İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı sivillere karşı işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor. Batı Şeria’da hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Othman, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı.