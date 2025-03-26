26 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Saraçhane'de protestoculardan Özgür Özel'e tepki: Özgür gelsene biber gazı yesene!
Saraçhane’de protestoculardan Özgür Özel’e tepki: Özgür gelsene biber gazı yesene!

Saraçhane'de protestoculardan Özgür Özel'e tepki: Özgür gelsene biber gazı yesene!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2025 01:44
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet edip yaklaşık bir hafta Saraçhane'de protestoculara seslendikten sonra ortadan kayboldu. Protestocular Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene ve Özgür dışarı, halk içeri" şeklinde sloganlar attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saraçhane’de protestoculardan Özgür Özel’e tepki: Özgür gelsene biber gazı yesene!
İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!
İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı!
Özgür gelsene biber gazı yesene!
"Özgür gelsene biber gazı yesene!"
Bayraktar TB3 SİHA’dan Süpersonik füzeyle tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA’dan Süpersonik füzeyle tam isabet
Bugün de Başkan Erdoğan’a küfür edildi!
Bugün de Başkan Erdoğan'a küfür edildi!
Özgür Özel’den Vali Davut Gül’e tehdit: Alnını karışlarım!
Özgür Özel'den Vali Davut Gül’e tehdit: Alnını karışlarım!
Rüşvetin ses kaydı ortaya çıktı
Rüşvetin ses kaydı ortaya çıktı
Para sayma görüntüsünü anlattı: 200 milyon para taşındı!
Para sayma görüntüsünü anlattı: 200 milyon para taşındı!
Hukuk önünde karşılık bulacak
"Hukuk önünde karşılık bulacak"
Provokasyona 6 günde bin 418 gözaltı!
Provokasyona 6 günde bin 418 gözaltı!
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti!
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti!
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırdılar!
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırdılar!
Erdoğan: Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz!
Erdoğan: Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz!
Daha Fazla Video Göster