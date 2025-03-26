26 Mart 2025, Çarşamba
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Saraçhane'de protestoculardan Özgür Özel'e tepki: Özgür gelsene biber gazı yesene!
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet edip yaklaşık bir hafta Saraçhane'de protestoculara seslendikten sonra ortadan kayboldu. Protestocular Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene ve Özgür dışarı, halk içeri" şeklinde sloganlar attı.