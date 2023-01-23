23 Ocak 2023, Pazartesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan BAYKAR'ı hedef alan Ali Babacan'a mesaj!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli gururu İHA'ları üreten BAYKAR'ı hedef alan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'a cevap. Türkiye'nin siyasi dedikodu değil, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat peşinde olduğunu belirten Bakan Varank, "Biz desteklerimizi firmaların siyasi görüşlerine göre vermiyoruz" dedi.