28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: “Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: “Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 21:06
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin tam bağımsızlık yolculuğunda Mavi Vatan’ın önemine dikkat çekti. Bakan Kacır, “Mavi vatanda güçlü olmak için bu büyük projelerin sahibi olmak gerekli” dedi. Kacır, Türk milletinin karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü olduğunu vurguladı. Bu yıl TEKNOFEST’in ilk kez denizlerde düzenlendiğini hatırlatan Kacır, insansız deniz araçları, sualtı sistemleri ve sualtı roket yarışmalarının heyecanla devam ettiğini belirtti. MİLGEM projeleri, fırkateynler ve modernizasyon sonrası Savarona yatının sergilendiği etkinlik, yerli ve milli ürünlerin tanıtımına da ev sahipliği yapıyor. Bakan, bu projelerde kullanılan radar, füze ve torpido sistemlerinin ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiğini söyledi. Kacır, “Bütün bu sistemler ve dev projeler, Türk milletinin denizlerdeki gücünü artırıyor” dedi. Bakan ayrıca TEKNOFEST’in gençlere teknoloji ve inovasyon alanında ilham verdiğini vurguladı. Türkiye’nin karada, havada, denizde ve uzayda her alanda ilerlemeyi sürdüreceğini ifade eden Kacır, gençlerin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Etkinlikte yer alan yarışmaların önceki yıllarda havuzlarda düzenlendiğini, şimdi ise denizlerde gerçekleştirilerek daha ileri bir düzeye ulaşıldığını söyledi. TEKNOFEST Mavi Vatan, gençlerin teknolojiye ilgisini artırırken, Türkiye’nin savunma ve denizcilik gücünü de gözler önüne seriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü
Polonya’da F-16 gösteri uçağı düştü!
Polonya’da F-16 gösteri uçağı düştü!
Bakan Güler Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan’ı gezdi
Bakan Güler Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan'ı gezdi
Motosikletle suç olaylarında düşüş devam ediyor
"Motosikletle suç olaylarında düşüş devam ediyor”
Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü
“Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü”
Başkan Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti
Başkan Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti
İzmir’de yangında hasar gören evlerin yeniden inşası yarın başlıyor
İzmir'de yangında hasar gören evlerin yeniden inşası yarın başlıyor
Sındırgı’da depremde cami ve minareler ağır hasar aldı
Sındırgı'da depremde cami ve minareler ağır hasar aldı
Türkiye’nin denizlerdeki gücü gençlerle buluştu
Türkiye'nin denizlerdeki gücü gençlerle buluştu
Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti!
Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti!
Katolik okulunda saldırı: 3 ölü, 20 yaralı
Katolik okulunda saldırı: 3 ölü, 20 yaralı
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Çelik Kubbe dünya basınında!
Çelik Kubbe dünya basınında!
Daha Fazla Video Göster