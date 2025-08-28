Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: “Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü”

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin tam bağımsızlık yolculuğunda Mavi Vatan’ın önemine dikkat çekti. Bakan Kacır, “Mavi vatanda güçlü olmak için bu büyük projelerin sahibi olmak gerekli” dedi. Kacır, Türk milletinin karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü olduğunu vurguladı. Bu yıl TEKNOFEST’in ilk kez denizlerde düzenlendiğini hatırlatan Kacır, insansız deniz araçları, sualtı sistemleri ve sualtı roket yarışmalarının heyecanla devam ettiğini belirtti. MİLGEM projeleri, fırkateynler ve modernizasyon sonrası Savarona yatının sergilendiği etkinlik, yerli ve milli ürünlerin tanıtımına da ev sahipliği yapıyor. Bakan, bu projelerde kullanılan radar, füze ve torpido sistemlerinin ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiğini söyledi. Kacır, “Bütün bu sistemler ve dev projeler, Türk milletinin denizlerdeki gücünü artırıyor” dedi. Bakan ayrıca TEKNOFEST’in gençlere teknoloji ve inovasyon alanında ilham verdiğini vurguladı. Türkiye’nin karada, havada, denizde ve uzayda her alanda ilerlemeyi sürdüreceğini ifade eden Kacır, gençlerin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Etkinlikte yer alan yarışmaların önceki yıllarda havuzlarda düzenlendiğini, şimdi ise denizlerde gerçekleştirilerek daha ileri bir düzeye ulaşıldığını söyledi. TEKNOFEST Mavi Vatan, gençlerin teknolojiye ilgisini artırırken, Türkiye’nin savunma ve denizcilik gücünü de gözler önüne seriyor.

