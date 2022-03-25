25 Mart 2022, Cuma
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SAMP/T Hava Savunma Sistemi projesi nedir?
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Brüksel'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye, İtalya ve Fransa olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini söyledi. Daha önce iş birliği platformu kapsamında SAMP/T Hava Savunma Sistemi projesi vardı. Bu proje nedir? A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'dan aktardı.