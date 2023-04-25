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Sakaryalılar Başkan Erdoğan'ın otobüsünü durdurup baklava ve kuruyemiş ikram etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2023 15:27
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde miting sonrası Arifiye ilçesine yol aldığı sırada Sakarya'da ellerinde çay tepsileriyle yollarda bekleyen vatandaşları kırmayarak konvoyunu durdurdu. Sakaryalı kadınlar Cumhurbaşkanına; ev baklavası, kuruyemiş, ayran ve çay ikram etti.
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