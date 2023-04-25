25 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sakaryalılar Başkan Erdoğan'ın otobüsünü durdurup baklava ve kuruyemiş ikram etti
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde miting sonrası Arifiye ilçesine yol aldığı sırada Sakarya'da ellerinde çay tepsileriyle yollarda bekleyen vatandaşları kırmayarak konvoyunu durdurdu. Sakaryalı kadınlar Cumhurbaşkanına; ev baklavası, kuruyemiş, ayran ve çay ikram etti.