Sahte deterjan tehlikesi! Yarı fiyatına satılan deterjan sahte çıkabilir

İnternetten alışveriş alışkanlığının artmasıyla birlikte sahtecilik de arttı. Gıda ve temizlik başta olmak üzere birçok ürüne hile bulaştı. Onlardan biri de deterjan. Daha ucuza satılan bu deterjanlar orijinalinden ayırt edilemiyor ve birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki deterjanda sahtecilik nasıl anlaşır, nelere dikkat edilmeli? İşte cevabı.

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