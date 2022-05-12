12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sahte deterjan tehlikesi! Yarı fiyatına satılan deterjan sahte çıkabilir

Sahte deterjan tehlikesi! Yarı fiyatına satılan deterjan sahte çıkabilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 08:46
İnternetten alışveriş alışkanlığının artmasıyla birlikte sahtecilik de arttı. Gıda ve temizlik başta olmak üzere birçok ürüne hile bulaştı. Onlardan biri de deterjan. Daha ucuza satılan bu deterjanlar orijinalinden ayırt edilemiyor ve birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki deterjanda sahtecilik nasıl anlaşır, nelere dikkat edilmeli? İşte cevabı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte deterjan nasıl anlaşılır?
Sahte deterjan nasıl anlaşılır?
20 ilin valisi değişti
20 ilin valisi değişti
Ortaylı’dan A Haber’de açıklamalar
Ortaylı'dan A Haber'de açıklamalar
İşte CHP’nin FETÖ ile ilişkisi
İşte CHP'nin FETÖ ile ilişkisi
Ortaylı’dan sığınmacı yorumu
Ortaylı'dan sığınmacı yorumu
Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi
Bosna Hersek'te FETÖ tehdidi
Dinmeyen acı… Boraltan katliamı!
Dinmeyen acı… Boraltan katliamı!
İşgal karşıtı gösterilere sert müdahale!
İşgal karşıtı gösterilere sert müdahale!
Şırnak’ta terör operasyonu
Şırnak'ta terör operasyonu
Müzenin tam ortasında! Herkes dikkatlice bakıyor
Müzenin tam ortasında! Herkes dikkatlice bakıyor
3 partiye daha seçim izni!
3 partiye daha seçim izni!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster