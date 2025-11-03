Şahi Topu’nun sesi Kaan’ın kanatları! İşte savunma sanayimiz

Bir zamanlar Şahi topuyla çağ kapatan millet; bugün Kaan ile gökleri aralıyor. Asırlar önce demir döken eller, şimdi teknoloji üretiyor. Şahi'nin ateşiyle başlayan yolculuk, Kaan'ın kanatlarında sürüyor. Cumhuriyet'in 102. yılında Türkiye; milli savunma sanayisi ile tarih yazmıyor adeta tarihi yeniden inşa ediyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin İstanbul'un Fethi'nden bugüne milli savunma sanayimizinin gelişimini araştırdı. İşte tüm detaylar…

