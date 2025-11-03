03 Kasım 2025, Pazartesi

Şahi Topu'nun sesi Kaan'ın kanatları! İşte savunma sanayimiz
Şahi Topu’nun sesi Kaan’ın kanatları! İşte savunma sanayimiz

Şahi Topu'nun sesi Kaan'ın kanatları! İşte savunma sanayimiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 16:26
Bir zamanlar Şahi topuyla çağ kapatan millet; bugün Kaan ile gökleri aralıyor. Asırlar önce demir döken eller, şimdi teknoloji üretiyor. Şahi'nin ateşiyle başlayan yolculuk, Kaan'ın kanatlarında sürüyor. Cumhuriyet'in 102. yılında Türkiye; milli savunma sanayisi ile tarih yazmıyor adeta tarihi yeniden inşa ediyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin İstanbul'un Fethi'nden bugüne milli savunma sanayimizinin gelişimini araştırdı. İşte tüm detaylar…
