Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'den Gazze'ye doktor ve tıbbi yardım desteği

Fahrettin Koca: GAZZE’YE YARDIM AMACIYLA, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.