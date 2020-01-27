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27.01.2020

Sağlık Bakanı Koca: Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam 1607 vatandaşımız hastanelere müracaat etti. Hastanelerde tedavileri devam eden 86 vatandaşımız var. 18 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor. Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor." dedi.

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