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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gururlandıran paylaşım! Dünyaya örnek olacak

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Giriş: 29.05.2020 00:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00’te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gururlandıran paylaşım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gururlandıran paylaşım!
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